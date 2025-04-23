مصادر فلسطينية: طائرات العدو تشن سلسلة غارات على جباليا شمال غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 23 2025 - 00:02

مصادر فلسطينية: طائرات العدو تشن سلسلة غارات على جباليا شمال غزة

منذ 48 mins 22 April، 2025
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