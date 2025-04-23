كتائب القسام: ننعى القيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان حسين عطوي الذي استشهد إثر عملية اغتيال بمسيرة غادرة استهدفت سيارته في بلدة بعورتا بجبل لبنان صباح اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 23 2025 - 00:00

كتائب القسام: ننعى القيادي بالجماعة الإسلامية في لبنان حسين عطوي الذي استشهد إثر عملية اغتيال بمسيرة غادرة استهدفت سيارته في بلدة بعورتا بجبل لبنان صباح اليوم

منذ 2 ساعة 22 April، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة