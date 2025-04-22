سرايا القدس: سيطرنا على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع “Matrice 350 RTK” خلال تنفيذها مهام استخباراتية متعددة في سماء مدينة خانيونس – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 20:34

سرايا القدس: سيطرنا على طائرة استطلاعية صهيونية من نوع “Matrice 350 RTK” خلال تنفيذها مهام استخباراتية متعددة في سماء مدينة خانيونس

منذ 18 mins 22 April، 2025
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