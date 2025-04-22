قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 05:54

قوات الاحتلال تنسف مباني سكنية شمالي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 24 mins 22 April، 2025
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