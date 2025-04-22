عدوان أمريكي بغارة على مديرية العبدية بمحافظة مأرب شمال شرق صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2025 - 05:54

عدوان أمريكي بغارة على مديرية العبدية بمحافظة مأرب شمال شرق صنعاء

منذ 2 ساعة 22 April، 2025
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