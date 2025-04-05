تصاعد أعمدة الدخان من مناطق في شمال قطاع #غزة تزامناً مع إعلان قوات الاحتلال توسيع عمليتها البرية – موقع قناة المنار – لبنان
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April 5 2025 - 13:42

تصاعد أعمدة الدخان من مناطق في شمال قطاع #غزة تزامناً مع إعلان قوات الاحتلال توسيع عمليتها البرية

منذ 50 mins 5 April، 2025
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