نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر: نحيي مجاهدي غزة والضفة، ونحيي جبهات المقاومة من لبنان واليمن وإيران – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2025 - 16:36

نائب الأمين العام للجبهة الشعبية جميل مزهر: نحيي مجاهدي غزة والضفة، ونحيي جبهات المقاومة من لبنان واليمن وإيران

منذ 16 mins 26 March، 2025
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