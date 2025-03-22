مراسل المنار: الغارات التي استهدفت مرتفعات اقليم التفاح وجبل الريحان شملت أطراف بلدة سُجد ، صافي لجهة بلدة كفرحونة ، أطراف مليتا وفي بصليا أطراف كفرملكي – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 13:02

مراسل المنار: الغارات التي استهدفت مرتفعات اقليم التفاح وجبل الريحان شملت أطراف بلدة سُجد ، صافي لجهة بلدة كفرحونة ، أطراف مليتا وفي بصليا أطراف كفرملكي

منذ 22 mins 22 March، 2025
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