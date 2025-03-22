وزير الحرب “الإسرائيلي” الأسبق أفيغدور ليبرمان: صواريخ من غزة واليمن ولبنان في يوم واحد.. رئيس وزراء السابع من أكتوبر يشكّل خطرًا على أمن إسرائيل – موقع قناة المنار – لبنان
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March 22 2025 - 10:54

وزير الحرب “الإسرائيلي” الأسبق أفيغدور ليبرمان: صواريخ من غزة واليمن ولبنان في يوم واحد.. رئيس وزراء السابع من أكتوبر يشكّل خطرًا على أمن إسرائيل

منذ 1 ساعة 22 March، 2025
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