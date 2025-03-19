فلسطين اليوم : سماع دوي انفجار ضخم في مدينة طوباس – موقع قناة المنار – لبنان
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March 19 2025 - 00:26

فلسطين اليوم : سماع دوي انفجار ضخم في مدينة طوباس

منذ 1 ساعة 18 March، 2025
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