مصابون بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 06:50

مصابون بقصف مدفعي إسرائيلي على بلدة خزاعة شرقي مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة

منذ 1 ساعة 18 March، 2025
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