وزارة الصحة في غزة: استشهاد اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 05:00

وزارة الصحة في غزة: استشهاد اللواء محمود أبو وطفة وكيل وزارة الداخلية جراء قصف إسرائيلي على مدينة غزة

منذ 24 mins 18 March، 2025
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