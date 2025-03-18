مصادر طبية: 170 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 78 منهم جنوبي القطاع – موقع قناة المنار – لبنان
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March 18 2025 - 05:00

مصادر طبية: 170 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة 78 منهم جنوبي القطاع

منذ 25 mins 18 March، 2025
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