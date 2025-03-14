واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين: حتى لو وافق بوتين على هدنة مؤقتة سيستغلها لراحة قواته وتجهيزها – موقع قناة المنار – لبنان
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March 14 2025 - 01:22

واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين: حتى لو وافق بوتين على هدنة مؤقتة سيستغلها لراحة قواته وتجهيزها

منذ 7 mins 14 March، 2025
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