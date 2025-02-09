الجيش السوداني: أكملت قواتنا مع الوحدات المتحالفة معها تطهير منطقة ابوقوتة ومناطق بشرق النيل وكافوري من مليشيات “دقلو ” (قوات الدعم السريع) – موقع قناة المنار – لبنان
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February 9 2025 - 04:16

الجيش السوداني: أكملت قواتنا مع الوحدات المتحالفة معها تطهير منطقة ابوقوتة ومناطق بشرق النيل وكافوري من مليشيات “دقلو ” (قوات الدعم السريع)

منذ 28 mins 9 February، 2025
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