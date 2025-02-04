رئيس الوزراء القطري: دولة قطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
February 4 2025 - 19:32

رئيس الوزراء القطري: دولة قطر ستكون حاضرة بملف إعادة إعمار لبنان

منذ 1 ساعة 4 February، 2025
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة