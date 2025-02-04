وزارة الصحة في غزة : وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 22 شهيدا و 6 مصابين خلال 24 ساعة الماضية – موقع قناة المنار – لبنان
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February 4 2025 - 14:56

وزارة الصحة في غزة : وصل إلى مستشفيات قطاع غزة 22 شهيدا و 6 مصابين خلال 24 ساعة الماضية

منذ 53 mins 4 February، 2025
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