حركة حماس: ستبقى هذه العودة الأسطورية عنواناً أساسياً لفشل مشروع الاحتلال على أرض فلسطين، ودليلاً على تمسك شعبنا بخيار المقاومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2025 - 18:30

حركة حماس: ستبقى هذه العودة الأسطورية عنواناً أساسياً لفشل مشروع الاحتلال على أرض فلسطين، ودليلاً على تمسك شعبنا بخيار المقاومة

منذ 7 mins 27 January، 2025
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