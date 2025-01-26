مراسل المنار: قوات الاحتلال تطلق رشقات رشاشة وبعض القذائف على محيط تحرك المدنيين الذي عبروا سيرا على الاقدام الى بلدتي حولا و ميس الجبل – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2025 - 08:38

مراسل المنار: قوات الاحتلال تطلق رشقات رشاشة وبعض القذائف على محيط تحرك المدنيين الذي عبروا سيرا على الاقدام الى بلدتي حولا و ميس الجبل

منذ 1 ساعة 26 January، 2025
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