سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة  ‫الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 11:06

سرايا القدس: مجاهدونا يخوضون اشتباكات ضارية بالأسلحة  ‫الرشاشة والمناسبة مع جنود وآليات العدو المتوغلة شرق رفح

منذ 2 ساعة 8 May، 2024
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