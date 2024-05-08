القيادي في حماس أسامة حمدان: توجه وفد الحركة إلى القاهرة يؤكد جدية موقفنا الإيجابي لإتمام الاتفاق والكرة باتت في ملعب “إسرائيل” وأمريكا لأن النص الذي وافقنا عليه اعتمدته واشنطن – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 00:38

القيادي في حماس أسامة حمدان: توجه وفد الحركة إلى القاهرة يؤكد جدية موقفنا الإيجابي لإتمام الاتفاق والكرة باتت في ملعب “إسرائيل” وأمريكا لأن النص الذي وافقنا عليه اعتمدته واشنطن

منذ 10 mins 8 May، 2024
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