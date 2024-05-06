طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية ويشن غارات عنيفة على أحياء السلام والشوكة والجنينة شرق مدينة رفح – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 6 2024 - 22:34

طيران الاحتلال ينفذ أحزمة نارية ويشن غارات عنيفة على أحياء السلام والشوكة والجنينة شرق مدينة رفح

منذ 27 mins 6 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة