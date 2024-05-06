إعلام العدو: في الدقائق القليلة القادمة ستجرى مشاورة هاتفية بين رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الحرب بعد رد حماس – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 22:34

إعلام العدو: في الدقائق القليلة القادمة ستجرى مشاورة هاتفية بين رئيس الوزراء وأعضاء مجلس الحرب بعد رد حماس

منذ 42 mins 6 May، 2024
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