إعلام العدو: فريق التفاوض “الإسرائيلي” تسلم رد حماس من الوسطاء وتجري دراسته للرد رسميا عليه – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 21:02

إعلام العدو: فريق التفاوض “الإسرائيلي” تسلم رد حماس من الوسطاء وتجري دراسته للرد رسميا عليه

منذ 36 mins 6 May، 2024
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