كتائب المجاهدين: قصفنا مقر قيادة العدو في محور نتساريم برشقة صاروخية – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 21:00

كتائب المجاهدين: قصفنا مقر قيادة العدو في محور نتساريم برشقة صاروخية

منذ 1 ساعة 6 May، 2024
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