قوات عمر القاسم: أطلقنا عدة قذائف هاون من العيار الثقيل على تجمع لآليات الاحتلال في موقع “صوفا” العسكري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 19:28

قوات عمر القاسم: أطلقنا عدة قذائف هاون من العيار الثقيل على تجمع لآليات الاحتلال في موقع “صوفا” العسكري

منذ 1 ساعة 6 May، 2024
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