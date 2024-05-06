يديعوت أحرونوت: الجنود القتلى في القصف على موقع كرم أبو سالم كانوا يحرسون آليات ودبابات تستعد لدخول رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 6 2024 - 00:36

يديعوت أحرونوت: الجنود القتلى في القصف على موقع كرم أبو سالم كانوا يحرسون آليات ودبابات تستعد لدخول رفح

منذ 1 ساعة 5 May، 2024
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