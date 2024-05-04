المقاومة ‏الاسلامية تستهدف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 18:16

المقاومة ‏الاسلامية تستهدف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة بالأسلحة الصاروخية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب ‏بالأسلحة المناسبة وتحقق إصابات

منذ 2 ساعة 4 May، 2024
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