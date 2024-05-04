آليات العدو الاسرائيلي تطلق النار في المنطقة الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 4 2024 - 04:28

آليات العدو الاسرائيلي تطلق النار في المنطقة الجنوبية لحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

منذ 50 mins 4 May، 2024
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