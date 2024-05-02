جريح فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 23:14

جريح فلسطيني برصاص العدو الاسرائيلي في بلدة عنبتا شرق طولكرم بالضفة المحتلة

منذ 37 mins 2 May، 2024
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