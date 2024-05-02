وصول شهيدين إلى مستشفى أبو يوسف النجار بغزة جراء الغارة التي شنها طيران العدو الاسرائيلي على شرق رفح – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 18:38

وصول شهيدين إلى مستشفى أبو يوسف النجار بغزة جراء الغارة التي شنها طيران العدو الاسرائيلي على شرق رفح

منذ 10 mins 2 May، 2024
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