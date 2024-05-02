طائرات العدو الاسرائيلي تقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 18:40
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة
كتائب شهداء الأقصى: قصفنا مراكز القيادة والسيطرة على طول خط الامداد لمحور "نتساريم" وسط القطاع بوابل من قذائف الهاون
كتائب المجاهدين: استهدفنا قوات العدو المتمركزة في "محور نتساريم" بوابل من صواريخ قصيرة المدى
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يجري اتصالاً برئيس المخابرات المصرية عباس كامل بشأن مفاوضات وقف العدوان
هنية: نثمن الدور المصري ونؤكد على الروح الايجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف اطلاق النار
هنية يتصل برئيس الوزراء القطري: حركة حماس تدرس بروح إيجابية مقترح وقف إطلاق النار الذي تسلمته مؤخرا
الخارجية الايرانية: فرض عقوبات على شخصيات أميركية وبريطانية بسبب دعمها لكيان العدو وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل
المقاومة الاسلامية تستهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبه اصابة مباشرة
طائرات العدو الاسرائيلي تقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة
منذ 25 mins
2 May، 2024
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