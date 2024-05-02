طائرات العدو الاسرائيلي تقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 18:40

طائرات العدو الاسرائيلي تقصف مدينة رفح جنوب قطاع غزة

منذ 25 mins 2 May، 2024
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