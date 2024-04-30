وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 34535 شهيداً و 77704 جريحاً منذ أكتوبر الماضي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 30 2024 - 12:18
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وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 34535 شهيدا و 77704 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان على القطاع إلى 34535 شهيداً و 77704 جريحاً منذ أكتوبر الماضي
منذ 1 ساعة
30 April، 2024
عاجل
غزة
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