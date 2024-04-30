إعلام العدو: الصراخ والإذلال والحرمان من النوم والعقاب حتى الإغماء هكذا يعامل الجيش “الإسرائيلي” بحسب أهالي المجندات الذين يرفضن الخدمة في مراكز المراقبة الحدودية بسبب الخوف بعد أحداث 7 اكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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April 30 2024 - 10:38

إعلام العدو: الصراخ والإذلال والحرمان من النوم والعقاب حتى الإغماء هكذا يعامل الجيش “الإسرائيلي” بحسب أهالي المجندات الذين يرفضن الخدمة في مراكز المراقبة الحدودية بسبب الخوف بعد أحداث 7 اكتوبر

منذ 1 ساعة 30 April، 2024
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