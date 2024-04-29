مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة عيتا الشعب بثلاث قذائف – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 11:44
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع البغدادي بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة
وزارة الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 34454 شهيدًا و77575 جريحًا منذ 7 أكتوبر
مراسل المنار: شهيدتان وعدد من الجرحى جراء قصف صهيوني استهدف منزلا في حي الجنينة شرق مدينة رفح
رويترز عن قيادي في حركة حماس: وفد من الحركة سيزور القاهرة اليوم لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة
موقع روتر الصهيوني: مقتل 3 جنود وإصابة 11 آخرين بانفجار عبوة ناسفة في قطاع غزة
الشرطة الأميركية تعتقل المرشحة الرئاسية "جيل ستاين" أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلـسطينيين بجامعة واشنطن
عشرات الجامعات الأميركية تشارك في الاحتجاجات الطالبية المؤيدة للقضية الفلسطينية رغم حملات القمع التي تمارسها الشرطة
الرئيس الإيراني: دماء شهداء غزة كشفت زيف الحضارة الغربية وأن أدعياء حقوق الإنسان لا يهتمون إلا بسلطتهم
إسحاق بريك: يجب استجواب غانتس في نهاية الحرب لمساهمته بشكل كبير في عدم استعداد الجيش والجبهة الداخلية لحرب شاملة
قوات الأمن الأميركية تحاول تفريق المعتصمين في جامعة جنوب كاليفورنيا المنددين بدعم واشنطن للعدوان على قطاع غزة بالقوة
السيد إبراهيم رئيسي: الحراك الطالبي الذي يجتاح جامعات العالم دعماً لغزة حدث كبير ولا يمكن قمعه عبر اعتقال الطلاب
وزير ما يسمى الأمن القومي الصهيوني إيتمار بن غفير يعتبر عبر منصة X أن أي صفقة "سيئة" لتبادل الأسرى تساوي حل الحكومة
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
تظاهرات في عدد من الدول الأوروبية دعمًا للشعب الفلسطيني والشرطة الألمانية تعتقل عشرات المتظاهرين المنددين بجرائم العدو
الشرطة الأميركية تعتقل المرشحة الرئاسية "جيل ستاين" أثناء مشاركتها في احتجاج مؤيد للفلـسطينيين بجامعة واشنطن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
مراسل المنار: مدفعية العدو تستهدف بلدة عيتا الشعب بثلاث قذائف
منذ 19 mins
29 April، 2024
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