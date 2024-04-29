مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي يطلق صاروخين بإتجاه محيط “الملعب” في بلدة عيتا الشعب – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2024 - 11:44

مراسل المنار: الطيران المسّير المعادي يطلق صاروخين بإتجاه محيط “الملعب” في بلدة عيتا الشعب

منذ 22 mins 29 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة