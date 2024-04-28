المقاومة الإسلامية ترد على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وتستهدف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابته إصابةً مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 28 2024 - 22:48
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المقاومة الإسلامية استهدفت موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وحققت إصابة مباشرة
المقاومة الإسلامية استهدفت موقع البغدادي بقذائف المدفعية وأصابته إصابة مباشرة
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قناة 12 الصهيونية: حزب الله لا يزال يحتفظ بتشكيلات عسكرية على الحدود قادرة على مواصلة إطلاق الصواريخ وقذائف ضد الدروع
قناة 12 الصهيونية: نتنياهو قلق من احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين سياسيين وأمنيين
بري عرض لسيجورنيه الاعتداءات الاسرائيلية على لبنان وأكد انتظار لبنان الإقتراح الفرنسي لخفض التصعيد لدراسته والرد عليه
سيجورنيه من وزارة الخارجية: هناك تقدم بالنقاشات حول مقترحاتنا التي تقدمنا بها للمسؤولين اللبنانيين حول الوضع في الجنوب
سيجورنيه: أولويتنا الحفاظ على لبنان ويجب تجنب أن تعصف به حرب اقليمية وسنواصل دعم الجيش لإعادة انتشاره في الجنوب
حرب الإبادة الجماعية الصهيونية على قطاع غزة تتواصل لليوم الـ205 على التوالي والعدو يرتكب المزيد من المجازر بحق المدنيين
مراسل المنار: شهيد وإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين بالمخيم الجديد غرب النصيرات
رويترز عن قيادي في حركة حماس: وفد من الحركة سيزور القاهرة الإثنين لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار في غزة
الناطق باسم حماس ردا على مزاعم إحدى القنوات السعودية: قادة حماس باقون في أرضهم مع شعبهم في قطاع غزة
إسحاق بريك: يجب استجواب غانتس في نهاية الحرب لمساهمته بشكل كبير في عدم استعداد الجيش والجبهة الداخلية لحرب شاملة
قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم بلدات عزون وبيتين ودوما وحي جبل الطويل في البيرة بالضفة الغربية المحتلة
دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة: أكثر من 1200 مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في سادس أيام "عيد الفصح اليهودي"
زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد: على حكومة نتنياهو أن تختار إما إعادة المختطفين أو بن غفير وسموتريتش
عضو مجلس الحرب الصهيوني بني غانتس: إعادة المختطفين الذين أهملتهم الحكومة في 7 أكتوبر أهم من دخول رفح رغم أهمية الأمر
اللواء احتياط في جيش العدو يسرائيل زيف: بقاء المختطفين على قيد الحياة غير مؤكد بعد عملية رفح ودخول رفح حماقة استراتيجية
المقاومة الإسلامية ترد على اعتداءات العدو على القرى الصامدة والمنازل المدنيّة وتستهدف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة شتولا وأصابته إصابةً مباشرة
منذ 2 ساعة
28 April، 2024
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