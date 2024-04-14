مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت مرتفعات أقليم التفاح – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 06:12

مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي يشنّ سلسلة غارات جوية بالصواريخ استهدفت مرتفعات أقليم التفاح

منذ 29 mins 14 April، 2024
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