وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 32705 شهداء و75190 مصابا منذ 7 أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 13:20

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الصهيوني على قطاع غزة إلى 32705 شهداء و75190 مصابا منذ 7 أكتوبر

منذ 41 mins 30 March، 2024
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