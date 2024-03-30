عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال تجمعاً للمواطنين الفلسطينيين قرب دوار الكويت شرق مدينة غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 30 2024 - 11:18

عدد من الإصابات جراء استهداف الاحتلال تجمعاً للمواطنين الفلسطينيين قرب دوار الكويت شرق مدينة غزة

منذ 1 ساعة 30 March، 2024
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