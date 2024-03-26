قصف منزل لعائلة الحميدي في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي وسط قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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March 26 2024 - 04:40

قصف منزل لعائلة الحميدي في منطقة بركة الوز بمخيم المغازي وسط قطاع غزة

منذ 30 mins 26 March، 2024
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