‫عدوان أمريكي – بريطاني يستهدف منطقة جبل جدع بمديرية  ‫اللحية في محافظة الحديدة  – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 20:36

‫عدوان أمريكي – بريطاني يستهدف منطقة جبل جدع بمديرية  ‫اللحية في محافظة الحديدة 

14 January، 2024 14 January، 2024
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