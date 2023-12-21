مراسل المنار: العدو الصهيوني يستهدف مواطنين بين بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان ما أدى الى استشهاد احدهما واصابة الآخر – موقع قناة المنار – لبنان
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December 21 2023 - 01:08

مراسل المنار: العدو الصهيوني يستهدف مواطنين بين بلدتي الخيام وكفركلا جنوب لبنان ما أدى الى استشهاد احدهما واصابة الآخر

منذ 1 ساعة 20 December، 2023
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