غالانت: ثمن الحرب في غزة كبير وندفعه بشكل يومي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 16 2023 - 22:40

غالانت: ثمن الحرب في غزة كبير وندفعه بشكل يومي

منذ 57 mins 16 December، 2023
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