مدير مستشفى كمال عدوان: لا كهرباء ولا ماء ولا غذاء في المستشفى بسبب العدوان الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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December 13 2023 - 18:50

مدير مستشفى كمال عدوان: لا كهرباء ولا ماء ولا غذاء في المستشفى بسبب العدوان الاسرائيلي

منذ 2 يوم 11 December، 2023
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