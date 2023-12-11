مدير مستشفى كمال عدوان: قوات العدو الاسرائيلي استهدفت منظومة المياه في المستشفى ولجأنا للمياه الجوفية – موقع قناة المنار – لبنان
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December 11 2023 - 18:48

مدير مستشفى كمال عدوان: قوات العدو الاسرائيلي استهدفت منظومة المياه في المستشفى ولجأنا للمياه الجوفية

منذ 1 ساعة 11 December، 2023
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