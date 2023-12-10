قوات الاحتلال تقصف منزلاً بالتزامن مع اقتحامها طوباس وأنباء عن إصابات وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 06:04

قوات الاحتلال تقصف منزلاً بالتزامن مع اقتحامها طوباس وأنباء عن إصابات وسيارات الإسعاف تهرع إلى المكان

منذ 43 mins 10 December، 2023
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