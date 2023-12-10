قوات الاحتلال تشعل النار بمدرسة “خليفة” في مدينة بيت لاهيا بعد طرد النازحين منها وتركهم بالعراء – موقع قناة المنار – لبنان
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December 10 2023 - 04:28

قوات الاحتلال تشعل النار بمدرسة “خليفة” في مدينة بيت لاهيا بعد طرد النازحين منها وتركهم بالعراء

منذ 33 mins 10 December، 2023
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