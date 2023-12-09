سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو الاسرائيلي في تبة الـ 86 “الكرد” وشارع “الجية” في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107 – موقع قناة المنار – لبنان
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December 9 2023 - 17:56

سرايا القدس: قصفنا تحشدات العدو الاسرائيلي في تبة الـ 86 “الكرد” وشارع “الجية” في محاور التقدم شمال شرق خانيونس بصواريخ 107

منذ 1 ساعة 9 December، 2023
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