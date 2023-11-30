الجهاد: ندعو الإمارات إلى التراجع عن استضافة أي من مسؤولي الإحتلال وقطع العلاقات معهم احتراما للمقدسات ووفاء للشهداء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
November 30 2023 - 16:14

الجهاد: ندعو الإمارات إلى التراجع عن استضافة أي من مسؤولي الإحتلال وقطع العلاقات معهم احتراما للمقدسات ووفاء للشهداء

منذ 1 ساعة 30 November، 2023
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة